الجيش الروسي يؤكد استهداف مخزن يحوي أسلحة أجنبية قرب أوديسا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الجيش الروسي السبت أنه استهدف "بصواريخ بالغة الدقة" مخزنا كبيرا قرب أوديسا في جنوب أوكرانيا يحوي أسلحة تسلمتها القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "القوات المسلحة الروسية عطلت اليوم، بواسطة صواريخ بالغة الدقة وبعيدة المدى، منشأة لوجستية في المطار العسكري قرب أوديسا كانت تخزن فيها كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية".

واوضحت الوزارة ان الصواريخ الروسية البالغة الدقة استهدفت السبت ما مجموعه 22 موقعا عسكريا اوكرانيا، وخصوصا ثلاثة مخازن اسلحة وذخائر قرب ايليتشيوفكا وكراماتورسك تم تدميرها.

واورد المصدر نفسه ان الطيران الروسي نفذ السبت ضربات جوية استهدفت 79 موقعا عسكريا اوكرانيا، وقصف خصوصا 16 مخزنا للمدفعية والوقود.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز