استخبارات بريطانيا ترصد عنف معارك ماريوبول.. وروسيا تكثف قصف لوهانسك

المصدر: وكالات

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أشارت تقديرات الاستخبارات البريطانية إلى استمرار وقوع معارك عنيفة في مدينة ماريوبول الأوكرانية رغم الادعاء الروسي بالاستيلاء الكامل على المدينة الساحلية.

وجاء في التحديث اليومي لوزارة الدفاع البريطانية صباح اليوم السبت أن هذه المعارك لا تزال تعرقل التقدم المتواصل الذي تطمح روسيا إلى تحقيقه في إقليم الدونباس شرقي أوكرانيا ولفت التقرير إلى أن روسيا لم تحرز تقدما حاسما في الأربع وعشرين ساعة الماضية لأن المقاومة الأوكرانية أحبطت ذلك.

يذكر أن الحكومة البريطانية تنشر بانتظام منذ أسابيع معلومات استخباراتية عن سير الحرب الروسية في أوكرانيا بطريقة علنية غير معتادة. وفي المقابل، تتهم موسكو لندن بشن حملة إعلامية مستهدفة.

إلى ذلك، قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية في تصريحات تلفزيونية إن القوات الروسية واصلت اليوم السبت قصف جميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة في شرق البلاد وإنها تكثف القصف.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه الخطوة لا ترقى إلى انتكاسة خطيرة.

وتنفي روسيا استهداف المناطق السكنية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 ودمرت ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز مي-8 في مطار صغير بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.

ولم يصدر رد حتى الآن من كييف بشأن ما أعلنته روسيا.

وكانت روسيا أعلنت قبل بضعة أيام وبعد معارك عنيفة في أوكرانيا استمرت قرابة الشهرين "السيطرة الكاملة" على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا.

ولا يزال مقاتلون أوكرانيون متحصنين داخل المجمع الكبير لمصنع ازوفستال للصلب في المدينة ويُعْتَقَد أن مدنيين مختبأون هناك أيضا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 ودمرت ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز مي-8 في مطار صغير بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.

ولم يصدر رد حتى الآن من كييف بشأن ما أعلنته روسيا.

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية في تصريحات تلفزيونية إن القوات الروسية واصلت اليوم السبت قصف جميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة في شرق البلاد وإنها تكثف القصف.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه الخطوة لا ترقى إلى انتكاسة خطيرة.

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