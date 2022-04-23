خريف النووي.. "سارمات" روسيا المرعب هل يدخل حرب أوكرانيا؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي



قالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت نقلا عن دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن موسكو تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ سارمات ذات القدرات النووية بحلول الخريف المقبل.

وأفادت تاس نقلا عن تصريحات أدلى بها روجوزين في مقابلة مع قناة روسيا 24 الحكومية إن الوحدة ستتمركز في أوجور في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو.

ويعتبر سارمات من الجيل الخامس وذات مدى بعيد جداً ويتجاوز ونه 200 طن.

وكانت روسيا أعلنت في 20 أبريل الجاري عن إجرائها أول اختبار لصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات

وأكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان مسجل صدر عنه أن الصاروخ أطلق بنجاح في الساعة الـ15:12 من اليوم بتوقيت موسكو من نفق في مطار "بليسيتسك" الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد.

وقال: "تم تحقيق أهداف عملية الإطلاق بالكامل، وتم تأكيد المواصفات المعلنة في كافة مراحل تحليق الصاروخ، ووصلت الرؤوس الحربية التدريبية إلى منطقة محددة في معسكر "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا (في أقصى شرق البلاد)".

ولفت كوناشينكوف إلى أن هذه كانت أول عملية إطلاق تجريبي ضمن برنامج اختبارات "سارمات" والذي ستسلم المنظومة الجديدة منه بعد إتمامه إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية للجيش الروسي.

وأكد المتحدث أن الاستعدادات جارية في وحدة صاروخية بإقليم كراسنويارسك على انتقال الفوج الصاروخي الرئيسي فيه إلى استخدام "سارمات" بدلا عن صاروخ "فيوفودا".

وأشار كوناشينكوف إلى أن "سارمات" يعتبر صاروخا روسي الصنع بالكامل، مؤكدا أن مواصفاته أتاحت توسيع قائمة الأسلحة التي يمكن تجهيزه بها، فيما يخص عدد الرؤوس الحربية وأنواعها على حد سواء، بما يشمل خصوصا رؤوسا فرط صوتية.

وتابع: "بإمكان الصاروخ الجديد ضرب أهداف على مسافات بعيدة باستخدام مختلف مسارات التحليق، ويتمتع صاروخ "سارمات" بمواصفات فريدة تتيح لها بشكل واثق اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي الموجودة والمستقبلية".

وأكد كوناشينكوف أن "سارمات" يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم و"سيعزز بشكل ملموس القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز