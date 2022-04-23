روسيا: دمرنا أهدافاً عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة

المصدر: د ب ا

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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في أجواء منطقة خاركوف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كوناشينكوف قوله، خلال إحاطة إعلامية: إن "القوات الصاروخية الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة على عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية نجحت من خلالها في تدمير ثلاث مروحيات من طراز "مي 8" في منطقة تشوجايف، بالإضافة إلى ثلاث منصات صاروخية من أنظمة "أوسا" في بلدة بارفينكوفو".

وأضاف المتحدث أن القوات الصاروخية الروسية ضربت عددا من المناطق التي تحتوي على مستوعات للأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى استهداف 33 مركز قيادة واتصالات للجيش الأوكراني.

وأكد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت بدورها طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" في منطقة نقولاييف وتم التصدي لصاروخين من طراز "توشكا أو" أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو منطقة دونباس.

وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، لتوفير الحماية لمن يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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