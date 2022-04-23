أوكرانيا: محاولة جديدة لإجلاء المدنيين من ماريوبول اليوم

المصدر: أ ف ب

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تبدأ أوكرانيا ظهر اليوم السبت بمحاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار كبير وتسيطر على غالبيتها القوات الروسية، كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك.

وقالت فيريشتشوك على تلغرام "اليوم سنحاول مجددا إجلاء نساء وأطفال وكبار السن" داعية السكان إلى التجمع على الطريق السريع قرب مركز بورت سيتي للتسوق في المدينة. وأضافت "إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له، فسنبدأ في عملية الإجلاء عند ظهر اليوم السبت".

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