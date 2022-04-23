استطلاع للرأي يرجّح وصول ماكرون إلى قصر الإليزيه لولاية ثانية

المصدر: البيان

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قبل يوم فقط من الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون قد نجح في التقدم مجدداً بفارق كبير على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، وفقاً لآخر استطلاع للرأي.

وتوقع استطلاع أجرته شركة "إبسوس" للدراسات والأبحاث الفرنسية مؤخراً، فوز ماكرون بنسبة 57.5٪ مقابل 42.5٪ للوبان؛ أي بفارق 15 نقطة، وفق ما نقلت "يورونيوز".

وفي حال أخذ هامش الخطأ، الذي قد يصل إلى 3.3 بالمئة بعين الاعتبار، فالنتيجة ستبقى هي هي، ولن تتغير، ما يشير إلى وصول ماكرون إلى قصر الإليزيه لولاية ثانية.

وذكرت الشركة الفرنسية، أن أكثر من 40٪ ممن قالوا إنهم سيتوجهون إلى صناديق الانتخاب وسيضعون أوراقاً بيضاء قد يلجؤون إلى اختيار أحد المرشحين يوم الأحد، مما يشير إلى حالة عدم اليقين بشان النتيجة النهائية، وأننا قد نشهد مفاجآت غير متوقعة.

وتوقع الاستطلاع، أن تبلغ نسبة المشاركة 73٪في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الأحد 24 أبريل.

وكشف الموقع في استطلاع سابق أجراه عقب الدورة الأولى للانتخابات، أن ماكرون قد ينال 54 بالمئة من الأصوات مقابل 46 بالمئة للوبان.

وتظل هذه النسب نسبة أدنى بكثير مما حصده عام 2017 (66 بالمئة).

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