بايدن يحرّف اسمه!.. فيديو

المصدر: البيان

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ضحى الرئيس الأمريكي بالنطق الصحيح لاسمه بعدما تعرض لموقف محرج خلال إلقاء كلمة في مطار مدينة بورتلاند بشمال غرب الولايات المتحدة أول أمس الخميس.

وتحدث بايدن عن أهمية قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي، في معرض تعبيره عن الشكر لعدد من المشرعين، حيث واجه بايدن صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور.

وبعد الاعتذار، وبغية تجاوز الموقف المحرج، أجاز بايدن مازحا بتحريف اسمه أيضا، وقال: "يمكنكم أن تسموني بيدن.. جو بيدن".

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