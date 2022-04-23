محادثات جديدة بلا تقدم بين موسكو وكييف

المصدر: عواصم-البيان،وكالات

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حلّ للنزاع متعثرة، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح. وقال لافروف إن المفاوضات متعثرة، لأن اقتراحاً قدّمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم، لا يزال بدون جواب. وأضاف:«أجد أنه من المستغرب جداً الاستماع كل يوم إلى تصريحات تصدر لا سيما عن الرئيس الأوكراني ومستشاريه تعطي انطباعا بأنهم ليسوا بحاجة على الإطلاق إلى هذه المفاوضات». وقال فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي الذي يجري مفاوضات مع ممثلين عن الجانب الأوكراني، إن جولة محادثات جديدة أجريت أمس.من جهته، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سبب تعثر المفاوضات مع الجانب الأوكراني ونقل الكرملين عنه،أمس، اتهامه للجانب الأوكراني بـ«عدم الثبات على المواقف» في المفاوضات، مما يؤدي إلى تعثرها حسب وجهة نظره.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية بين المفاوضين عن نتائج ملموسة». وأضاف بوتين لميشيل أن «كييف أظهرت أنها ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين».

ميدايناً،وفيما شددت موسكو على استعدادها وقف إطلاق النار في موقع آزوفستال بماريوبول في أي لحظة، أكد حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، أن مستقبل الحرب رهن بمصير ماريوبول.

سيطرة كاملة

وكشف جنرال في الجيش الروسي، أمس، عن أن بلاده تسعى للسيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس، من أجل إقامة جسر بري نحو شبه جزيرة القرم. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن، روستام مينيكاييف، نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الروسية الوسطى قوله: «منذ بداية المرحلة الثانية من العملية الخاصة والتي بدأت قبل يومين، أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرته الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا». وعلى الفور، نددت وزارة الدفاع الأوكرانية، بالخطط التي أعلنتها روسيا للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا.على صعيد متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إنها مستعدة في أي لحظة لوقف إطلاق النار في موقع آزوفستال الصناعي، آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، من أجل السماح بإجلاء مدنيين، إذا استسلم المقاتلون. وأضافت الوزارة في بيان: «نقطة البداية لهذه الهدنة الإنسانية تتمثل في رفع القوات الأوكرانية الرايات البيضاء فوق آزوفستال، المدنيين الذين يخرجون سيكون لديهم خيار الانضمام إلى أراض خاضعة للسيطرة الأوكرانية أو الروسية».

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