ماكرون يتقدم قبل يوم من الحسم

المصدر: باريس - وكالات

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يمضي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نحو المحافظة على موقعه في قصر الإيليزيه، متقدماً على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، بفارق 15 نقطة، قبل يوم واحد من موعد الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الفرنسية المقررة غداً الأحد.

ووفق نتائج أحدث استطلاع لنوايا التصويت أجراه معهد «إيبسوس سوبرا ستيريا»، سيحصل ماكرون على 57.5 في المئة من الأصوات، مقابل 42.5 في المئة فقط لمنافسته، أي بفارق 15 نقطة، وهو ما يعتبر هوة شاسعة بين المرشحين.

وقال مدير الأبحاث بالمعهد ماثيو غلارد، تعليقاً على النتائج: «نحن بعيدون جداً عن سيناريو 2017 حين فاز ماكرون بـ66 في المئة من الأصوات، لكننا بعيدون في الآن نفسه عن الطرح الذي يتحدث عن نتائج متقاربة جداً بالجولة الثانية، وهو ما أشارت إليه العديد من استطلاعات الرأي عقب الدور الأول للاقتراع». وأوضح غالارد، أن الرئيس المنتهية ولايته سجل أيضاً نقاطاً خلال المناظرة التلفزيونية التي وضعته بالمواجهة مع لوبان، مشيراً إلى أنّ 43 في المئة من المستطلعين يعتبرون أن إيمانويل ماكرون كان الأكثر إقناعاً، مقابل 24 في المئة لمارين لوبان.

وفور نهاية المناظرة التلفزيونية التي جمعت ماكرون ولوبان قبل يومين، تباينت ردود الفعل في الساحة السياسية الفرنسية، بين من ساند ماكرون، وناصر لوبان، فيما اعتبر آخرون أن المناظرة لم ترق إلى المستوى المنتظر.

وهاجم أنصار ماكرون منافسته لوبان، لا سيّما فيما يتعلّق بملف العلاقات الدولية، معتبرين أنها تفتقد المصداقية بسبب قربها المفترض من الكرملين. إلى ذلك، وجّه رئيس الكتلة النيابية لحزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» كريستوف كاستانير، انتقادات لمرشحة التجمع الوطني على رغبتها في الخروج من الاتحاد الأوروبي، من خلال مقترحها تكوين ما أسمته «تحالف أمم أوروبا».

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