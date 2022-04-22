هولندا تعتزم الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين بنهاية هذا العام

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة أنها تعتزم وقف استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا بنهاية العام الجاري.

وأعلنت الحكومة أنها خططت لملء كل مستودعات التخزين بالبلاد قبل الشتاء.

ويتم توفير نحو 15% من احتياجات هولندا من الطاقة من روسيا في الوقت الراهن.

وقالت الحكومة إنها ستتفاوض على اتفاقيات إمداد مع دول أخرى في أقرب وقت ممكن، وتعتزم أن تستورد بشكل كبير المزيد من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل.

وسيتم توسيع محطة قائمة للغاز الطبيعي المسال في روتردام، وبناء محطة عائمة في إيمشافين في شمال البلاد.

كما أعلنت الحكومة أنها ستركز على إجراءات توفير الطاقة لخفض الطلب على الغاز.

ولم تقم شركة "غازبروم" الروسية العملاقة العام الماضي بتخزين إمداداتها.

وقال وزير الطاقة الهولندي روب يتين: "كلنا بالطبع يشك في أن روسيا لم تفعل ذلك بسبب الاعتماد الأوروبي على الغاز والحرب المخطط لها في أوكرانيا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز