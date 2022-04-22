بوتين يتهم الغرب بتجاهل جرائم حرب النظام الأوكراني

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل أوروبا بتجاهل جرائم الحرب الأوكرانية، زاعما بتعرض مستوطنات إقليم دونباس الواقع في شرق أوكرانيا لقصف هائل، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي.

وقال الكرملين إن بوتين اشتكى أيضا في المحادثة "الممتدة" من أن زعماء الكثير من دول الاتحاد الأوروبي يقومون بأفعالهم بنشر مشاعر "الخوف من روسيا" في القارة.

وقال بوتين لميشيل إن هدف "العملية العسكرية الخاصة"، وهو مصطلح تستخدمه روسيا في وصف الهجوم على جارتها، هو حماية السكان من أصل روسي في دونباس.

وبالنسبة للوضع في مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول، قال بوتين لميشيل إن المدافعين الأوكرانيين المتحصنين هناك تلقوا ضمانات بالبقاء أحياء إذا قاموا بتسليم أنفسهم.

ووفقا للكرملين، قال بوتين لميشيل: "لكن نظام كييف لا يسمح لهم باقتناص هذه الفرصة".

وتقول الحكومة في كييف إن القوات الروسية تتمترس عند المجمع المترامي الأطراف ولا تسمح للمدنيين الذين يحتمون داخله بالخروج.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز