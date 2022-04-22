لافروف: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا متعثّرة

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حلّ للنزاع "متعثّرة"، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح.

وقال لافروف إن المفاوضات "متعثّرة، لأن اقتراحًا قدّمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمّت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم، لا يزال بدون جواب".

وشكّكت الوزارة في رغبة القادة الأوكرانيين بمواصلة المحادثات.

وقال لافروف "أجد أنه من المستغرب جدا الاستماع كل يوم إلى تصريحات تصدر (...) لا سيما عن الرئيس (الأوكراني) ومستشاريه تعطي انطباعا بأنهم ليسوا بحاجة على الإطلاق إلى هذه المفاوضات".

وقال فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي الذي يجري مفاوضات مع ممثلين عن الجانب الأوكراني، إن جولة محادثات جديدة أجريت الجمعة.

وكانت كييف قد وصفت الأسبوع الماضي المحادثات بأنها "شديدة الصعوبة".

في الأثناء، تتواصل الاشتباكات ميدانيا خصوصا في الشرق الأوكراني وفي مدينة ماريوبول المرفئية (جنوب شرق) حيث تتحصّن قوات أوكرانية في مجمع آزوفستال الصناعي الضخم.

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