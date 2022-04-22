بعد أن وصفه بايدن بـ "الجزار".. جونسون يشبه بوتين بـ "التمساح"

المصدر: البيان

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي نقلته "رويترز"، إن أي محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا من المرجح أن تفشل بسبب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفق رأي جونسون، فإن التعامل مع بوتين يشبه التحدث إلى "تمساح عندما يمسك برجلك". وأضاف أنه من الضروري أن "يواصل الغرب تسليح أوكرانيا".

وأوضح جونسون، قائلاً: من الصعب للغاية أن نرى كيف يمكن للأوكرانيين أن يتفاوضوا مع بوتين الآن، بالنظر إلى افتقاره الواضح إلى حسن النية. من الواضح أن استراتيجيته تتمثل في محاولة استيعاب أكبر قدر ممكن من أوكرانيا والسيطرة عليها، وربما التفاوض على نوع من موقف القوة.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "الجزار". جاء ذلك خلال زيارته لمخيم اللاجئين الأوكرانيين على حدود بولندا وأوكرانيا. وقبل ذلك، قال بايدن إنه يعتبر بوتين "مجرم حرب".

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