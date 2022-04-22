مدمرة صينية تختبر صاروخاً باليستياً "يقتل بطلقة واحدة".. فيديو

المصدر: البيان

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نشرت البحرية الصينية لقطات لعملية إطلاق تجريبية لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من بارجة صينية.

أطلقت المدمرة الصينية من نوع "Type 055 Class" صاروخا باليستيا مدمجا وصف بحسب المصادر العسكرية بأنه "يقتل بطلقة واحدة".

وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، فقد زودت الصين مدمرتها بصاروخ " YJ-21" يمكن وضعه في منصات عمودية على سطح السفن.

وتشير المصادر العسكرية إلى أن هذا الصاروخ قادر على تنفيذ عدد من المهام مثل الهجوم البري وغيرها.

وبنت الصين ثماني مدمرات من فئة "Type 055 Class"، تستطيع هذه السفن القتالية حمل أسلحة تفوق وزنها؛ أي تتفوق على سفينة منافسة لها لدى الغرب.

وسلط تقرير صدر العام 2020 عن مركز أبحاث الدفاع البريطاني "IISS" الضوء على المدمرة الصينية، مشيرا إلى أنها تمثل "تغييرا تدريجيا في قدرات بحرية الجيش الصيني لشن عمليات نشر مستقلة بعيدة المدى أو عمليات مجموعة من المهام".

واعتبر التقرير أن المدمرة الصينية "قد تكون الأكثر قدرة على تنفيذ الأدوار المختلفة للقتال السطحي حاليا في البحر".

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