توقعات بانتعاش السياحة العالمية العام المقبل

المصدر: عواصم - وكالات

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توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أمس، أن يعود قطاع السياحة والسفر في 2023 لمستويات ما قبل جائحة كورونا، وأن ينمو بمعدل يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقالت جوليا سيمسون رئيسة المجلس في قمة عالمية بمانيلا «الانتعاش سيكون قوياً جداً... وهذا يعتمد بالطبع على أن تنهي الصين الإغلاق». ودعت الحكومات لإعادة فتح الحدود.

مكاسب

وأضافت سيمسون «إننا نحقق مكاسب هذا العام... سنصل إلى هناك، وسيعيد عملاؤنا اكتشاف رحلات السفر». وأضافت إنه من المتوقع أيضاً أن يوفر القطاع 324 مليون وظيفة في عام 2023، فيما تعد مستويات قريبة من مستويات ما قبل تفشي الجائحة. وكان من المتوقع في عام 2022، أن يصل حجم الوظائف في قطاع السفر والسياحة إلى 300 مليون، مقابل 298 مليوناً في عام 2021.

في اليابان، حسنت الحكومة تقييمها الاقتصادي الشهري في أبريل، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وسط تراجع أعداد إصابات «كورونا» ورفع القيود المرتبطة بالوباء. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مكتب مجلس الوزراء الياباني القول إن الاقتصاد يظهر علامات على الانتعاش، مع تراجع تأثير الفيروس. وحسنت الحكومة تقييم الاستهلاك والإنفاق العام، قائلة إن الاستهلاك أظهر علامات على الانتعاش.

وبعد الوصول إلى ذروة آخر موجات تفشي الفيروس بتسجيل أكثر من 100 ألف إصابة يومياً في أوائل فبراير، تراجعت الأعداد إلى أقل من نصف ذلك حالياً مع انحسار موجة المتحور أوميكرون.

ويأتي تحسين التقييمات في حين تعتزم الحكومة الكشف عن مجموعة من الإجراءات بحلول نهاية الشهر لتخفيف أضرار ارتفاع فواتير الوقود ومعالجة مخاوف الناخبين قبل الانتخابات المقررة في الصيف. ووافقت المفوضية الأوروبية على خطة فرنسية بقيمة 7 مليارات يورو لدعم التعافي المستدام للدولة، ضمن إطار مساعدات مؤقت لمساعدة الشركات على التعافي من الجائحة. ونقلت «بلومبرغ» عن المفوضة لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر القول إن المفوضية «تدعم بصورة كاملة جهود الدول الأعضاء» لسد الفجوة الناجمة عن الجائحة. وقالت إن المساعدة الفرنسية، التي سوف تكون على هيئة منح مباشرة وقروض بمعدلات فائدة مدعمة، وضمانات مدعمة، لن تتجاوز 70 مليون يورو لكل شركة مستفيدة.

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