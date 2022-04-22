16 قتيلاً بتفجيرين في أفغانستان

المصدر: كابول - أ.ف.ب

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لقي 16 شخصاً على الأقلّ حتفهم بتفجيرين وقعا في أفغانستان أمس، بينهم 12 قتيلاً و58 جريحاً سقطوا في هجوم تبنّاه تنظيم داعش واستهدف بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بُعد مسجداً.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لضحايا أثناء نقلهم إلى المستشفى من مسجد سه دكان في مزار الشريف في شمال البلاد.

وأظهرت الصور، التي تعذّر في الحال التحقّق من صحّتها، أرض المسجد وقد تناثر الزجاج في أرجائها.

وقال ذبيح الله نوراني، رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف إنّ «التقارير الأولية تؤكّد سقوط 25 ضحية على الأقلّ».

من جهته، قال أحمد ضياء زنداني، الناطق باسم هيئة الصحة في ولاية بلخ، «سقط 11 قتيلاً في موقع التفجير وهناك مصاب توفي أثناء نقله إلى المستشفى، ما يرفع الحصيلة إلى 12 قتيلاً».

وفي ولاية قندوز قُتل أربعة أشخاص، وأصيب 18 آخرون في تفجير بدراجة مفخخة.

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