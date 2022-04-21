شبح فضيحة "بارتي جيت" يطارد جونسون في البرلمان البريطاني

المصدر: د ب ا

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من المحتمل أن يواجه تحقيقا من قبل لجنة الأخلاقيات في البرلمان بشأن تصريحاته السابقة عن الحفلات التي انتهكت قواعد كورونا في (داونينج ستريت) خلال الجائحة، فيما اتهمه نواب المعارضة بالكذب فيما يتعلق بفضيحة "بارتي جيت".

ويبدو زعيم حزب المعارضة كير ستامر مستعدا للنجاح في محاولته لإحالة جونسون إلى لجنة برلمانية للتحقيق فيما إذا كان ضلل النواب فيما يخص الأحداث في مكتبه ومكاتب حكومية أخرى. ومن المتوقع أن يوافق مجلس العموم على الخطة بدون تصويت في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يستقيل الوزراء الذين تم اكتشاف كذبهم، إلا أن احتمال قيام جونسون بذلك ضعيف. كما أن عثور اللجنة على دليل على ارتكاب جونسون مخالفة أمر بعيد الاحتمال حيث إن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون يحظى بالأغلبية في اللجنة.

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