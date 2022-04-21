14 قتيلًا في تفجيرين بأفغانستان

المصدر: أ ف ب

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قُتل 14 شخصاً على الأقلّ في أفغانستان في تفجيرين وقعا الخميس.

وتبنى تنظيم داعش التفجير الذي استهدف المسجد في مزار الشريف.

وتراجع بقوّة عدد التفجيرات في أفغانستان منذ استعادت طالبان السلطة في هذا البلد في أغسطس الفائت، لكنّ داعش أعلن مسؤوليته عن هجمات عديدة منذ ذلك الحين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لضحايا أثناء نقلهم إلى المستشفى من مسجد "سه دكان" في مزار الشريف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور، التي تعذّر في الحال التحقّق من صحّتها، أرض المسجد وقد تناثر الزجاج في أرجائها.

وقال ذبيح الله نوراني، رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ إنّ "التقارير الأولية تؤكّد سقوط 25 ضحية على الأقلّ".

من جهته قال آصف وزيري المتحدّث باسم شرطة ولاية بلخ لفرانس برس "لقد سقط 10 قتلى و15 جريحاً في انفجار بمسجد لإخواننا الشيعة" في مزار الشريف.

وفي ولاية قندوز قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب 18 آخرون بجروح في تفجير بدراجة مفخخة.

وقال المتحدّث باسم شرطة الولاية عبيد الله عبيدي لفرانس برس إنّ الانفجار نجم عن دراجة مفخخة واستهدف سيارة تقلّ ميكانيكيين يعملون في وحدة عسكرية تابعة لطالبان.

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