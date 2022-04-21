خطأ آخر لتلفزيون تايوان.. تشويه غير لائق لعلم كوريا الجنوبية في تغطية إخبارية

المصدر: يونهاب

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أصدرت شبكة "TVBS" التلفزيونية التايوانية اعتذارا عن بث صورة معدلة للعلم الوطني لكوريا الجنوبية في تغطية إخبارية أخيرة.

وقد نشرت القناة، ومقرها تايوان، اعتذارا أول أمس الثلاثاء باللغتين الصينية والكورية على موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث بثت مؤخرا علما لكوريا الجنوبية مع صورة لفيروس كورونا المستجد في وسطه.

وقالت المحطة: "نريد أن ننقل خالص اعتذارنا إلى الشعب الكوري الجنوبي لسوء التعامل لهذا البرنامج"، وأضافت أنه تم حذف الصورة وإجراء مراجعة داخلية.

وقد تم بث الصورة في تغطية حديثة لبرنامج "بؤرة الأخبار العالمية" التابع للشبكة. وجاء الاعتذار بعد أن أشارت عدة وسائل إعلام كورية جنوبية إلى التركيب المشبوه للفيروس على العلم الكوري الجنوبي.

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