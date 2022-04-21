القضاء البريطاني يسمح رسمياً بتسليم مؤسس ويكيليكس إلى أمريكا

المصدر: أ ف ب

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سمح القضاء البريطاني رسميًا بتسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، التي تريد محاكمته سبب التجسس، وذلك بعد سنوات من النزاع القانوني.

وقد أصدرت محكمة ويستمنستر في لندن أمر التسليم رسميا، والأمر يعود لوزير الداخلية البريطاني بريتي باتل لموافقة عليه، رغم أنه ما يزال بيد محامي الدفاع الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وتريد الولايات المتحدة محاكمة الأسترالي؛ البالغ من العمر 50 عامًا، بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من العام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، لا سيما في العراق وأفغانستان.

وأسانج مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الصحافة.

في 14 مارس، رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه لتجنب تسليمه.

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