كييف: الممرّ الانساني من ماريوبول "لم ينجح"

المصدر: أ ف ب

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أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أنّ خطة الممرّ الإنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا الأربعاء "لم تنجح"، متهمة الروس بخرق وقف إطلاق النار وقطع الطريق أمام الحافلات.

وأضافت "للأسف لم تنجح خطة ممر ماريوبول الإنساني كما كان مقرّراً اليوم" بعد الإعلان صباح الأربعاء عن اتفاق "أولي" مع روسيا بشأن هذا الممرّ، وهو الأول من نوعه منذ السبت.

وتابعت فيريشتشوك "بسبب غياب السيطرة على جيشهم على الأرض، لم يتمكّن المحتلون من تأمين وقف مناسب لإطلاق النار".

وأردفت المسؤولة "علاوة على ذلك، وبسبب الفوضى والإهمال، لم يتمكنوا من توفير وسائل نقل سريعة للناس إلى مكان انتظار العشرات من حافلاتنا وسيارات الإسعاف".

ولم يتم إنشاء ممرات إجلاء في أوكرانيا منذ السبت لعدم التوصل إلى اتفاق مع الروس الذين كثفوا ضرباتهم في شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحافة أن الولايات المتحدة تقدّم تقييمات للسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بإمكانية إنشاء ممرات إنسانية، لكنّ إقامتها تظل "قراراً صعباً".

وأضاف "كانت هناك اتفاقات بشأن ممرات إنسانية أقيمت سابقاً لكنها فشلت بسبب خروق أمنية للقوات الروسية".

من جانبه تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الوضع المأساوي في ماريوبول حيث يتحصن مقاتلون أوكرانيون في مجمع صناعي محاصر ويتعرض للقصف، ومعهم "مئات الجرحى" و"حوالي ألف مدني من النساء والأطفال" الذين "يحمونهم على حساب حياتهم".

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