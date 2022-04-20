3 قتلى و8 مفقودين بحادث منجم في بولندا

المصدر: أ ف ب

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قتل ثلاثة أشخاص وفقد ثمانية آخرون في انفجار على الأرجح في منجم بافلوفكا للفحم في بافلوفيتشي سلافسكي بجنوب بولندا، كما أعلنت شركة التعدين "جي اس في".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن توماش كودني رئيس الشركة قوله للصحافيين إنه على إثر انفجارين "نقل 21 شخصا إلى المستشفى".

وأضاف "ليس لدينا أي اتصال مع ثمانية أشخاص يعملون في الطبقة السفلية" من المنجم.

وعبر رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي عن تعازيه لأسر عمال المناجم.

وقالت الشركة إن أول انفجار وقع بعيد منتصف الليل على عمق الف متر. وكان 42 عاملا في موقع الانفجار أصيب معظمهم بحروق.

ووقع انفجار ثان خلال عملية الإنقاذ أدى إلى إصابة عدد من المسعفين.

وقالت الشركة في بيان صباح الأربعاء إنه تم تعليق عمليات البحث بسبب الظروف السيئة تحت الأرض.



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