إعلان التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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تمّ التوصّل إلى اتفاق مع روسيا حول ممرّ إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا، هو الأوّل من نوعه منذ السبت، وفق ما كشفت مسؤولة أوكرانية.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في رسالة عبر تلغرام "توصّلنا إلى اتفاق مبدئي (مع الروس) حول ممرّ إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ".

ويتمّ إجلاء المدنيين عبر هذا الممرّ إلى مدينة زابوروجيا (الجنوب).

وصرّحت فيريشتشوك "نظرا للوضع الكارثي في ماريوبول، نركّز الجهود على هذه الوجهة اليوم".

ولم يُفتح أيّ ممرّ إنساني في أوكرانيا منذ السبت، في غياب اتفاق مع الروس الذين كثّفوا هجماتهم في الأيّام الأخيرة في شرق أوكرانيا.

وفي المجموع، أجلي نحو 300 ألف أوكراني عبر ممرّات إنسانية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير، وفق الحصيلة الصادرة مساء الثلاثاء عن وزارة إعادة الاندماج الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة "منذ بداية الحرب، اقترحت الحكومة الأوكرانية أكثر من 340 ممرّا إنسانيا. ووافق الروس على حوالي 300 منها ولم يجر فعلا استخدام سوى 176"، متّهمة الروس بانتهاك وقف إطلاق النار أو اعتراض الحافلات مرّات عدّة، ما تنفيه موسكو من جانبها.

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