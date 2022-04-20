صرخة عسكريّة أوكرانية من ماريوبول: إننا نواجه ساعاتنا الأخيرة

المصدر: أ ف ب

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أفاد قيادي في قوة مشاة البحرية الأوكرانية، التي تدافع عن آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول "ربما نواجه أيامنا إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة" في المدينة، مناشدا في منشور على فيسبوك في وقت مبكر الأربعاء إخراجهم من المكان.

وقال سيرغي فولينا من لواء مشاة البحرية 36 المنفصل، الذي يحتمي في مصنع آزوفستال المحاصر "العدو يفوقنا عددا بمعدل عشرة الى واحد"، مضيفا "نناشد ونلتمس من جميع زعماء العالم مساعدتنا. نطلب منهم استخدام إجراء إخراج القوات ونقلنا الى منطقة تابعة لدولة طرف ثالث".

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