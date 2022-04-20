واشنطن تحضّر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

المصدر: أ ف ب

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الثلاثاء أن واشنطن بصدد الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن حزمة مماثلة وبالقيمة نفسها.

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن ثلاثة مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن أن تفاصيل الحزمة الجديدة لا تزال قيد الإعداد.

أما شبكة "أن بي سي نيوز"، فقد أفادت أن المساعدات الجديدة يتوقع أن تتضمن المزيد من أسلحة المدفعية وعشرات آلاف القذائف لمساعدة كييف في صد العملية العسكرية الروسية، خاصة مع تصاعد القتال في شرق أوكرانيا.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الثلاثاء أن بايدن وزعماء آخرين بحثوا خلال مؤتمر عبر الفيديو مخصص لأوكرانيا مسألة تقديم ذخائر إضافية ومساعدات أمنية للقوات الأوكرانية.

وكان بايدن قد كشف في 13 أبريل عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لكييف، تشمل مروحيات ومدافع هاوتزر وناقلات جند مصفحة.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون أول امس الاثنين إنّ الشحنات الأولى من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني.

وقدمت واشنطن حتى الآن أكثر من 3,2 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في ظل إدارة بايدن، دون حساب الحزمة الجديدة المتوقعة.

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