أزمة أوكرانيا .. معركة دونباس بدأت

المصدر: عواصم - وكالات

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بدأت القوات الروسية في وقت مبكر أمس هجومها المتوقع في شرق أوكرانيا، فيما وصفه مسؤولون روس وأوكرانيون بـ «المرحلة الثانية» من العملية العسكرية التي تشنها روسيا التي طلبت القوات الأوكرانية بـ «إلقاء السلاح فوراً». وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا بدأت «معركة دونباس». وتعهد بالمقاومة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات،على امتداد خط المواجهة في دونيتسك. وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام محلية إن دوي انفجارات سُمع في خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وميكولايف في الجنوب وزابوريجيا في الجنوب الشرقي.

وفي تطور لافت، أعلن حاكم إقليمي أوكراني أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا بشرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة. وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك في إفادة صحافية إن «كريمينا تحت سيطرة الروس. لقد دخلوا المدينة».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو بدأت مرحلة جديدة من العملية، متوقعاً أن تشكل تلك المرحلة تطوراً مهماً. وقال في مقابلة مع قناة إنديا توداي «تبدأ مرحلة أخرى من هذه العملية وأنا على ثقة بأنها ستكون لحظة مهمة جداً في هذه العملية الخاصة بأكملها».

«تحرير الشرق»

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس، إن موسكو تسعى إلى «تحرير» شرق أوكرانيا. وقال «نطبّق تدريجياً خطتنا الرامية لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين». لكنه اتهم الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بأنها تدفع نظام كييف للقتال حتى الرمق الأخير. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفّذت عشرات الضربات الجوية في شرق أوكرانيا. وقالت إن صواريخ عالية الدقة ومن الجو ضربت 13 موقعاً أوكرانياً في أجزاء من دونباس، بالتزامن مع استهداف جوي لـ «60 من المعدات العسكرية الأوكرانية».وأعلنت الوزارة عن تدمير مستودعين لرؤوس حربية لصواريخ «توشكا-يو» في لوغانسك وبالاكليا في خاركيف، واستهداف 1260 موقعاً عسكرياً مختلفاً، وإسقاط مقاتلة من طراز ميغ - 29.

إلقاء السلاح

ودعت الوزارة القوات الأوكرانية إلى «إلقاء السلاح فوراً» وأعلنت عن مهلة جديدة للمدافعين عن ماريوبول. وأضافت إن المقاتلين في ميناء ماريوبول «في وضع كارثي». وعرضت «مجدداً على الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب فرصة لوقف كافة الأنشطة العسكرية وإلقاء الأسلحة اعتباراً من الظهر». وأضافت أن «من يلقي سلاحه سيحصل على ضمان بالنجاة».

أعلن متحدث باسم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بدء عملية لاقتحام مصنع آزوفستال في ماريوبول. وقال إن «من يسمون أنفسهم (المدافعون عن الشعب الأوكراني) سيستسلمون قريباً وسيتنفس الناس (في ماريوبول) الصعداء». وتوقّع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف السيطرة الكاملة على ماريوبول خلال 24 ساعة.

لكن أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الهجوم الروسي في الشرق يسير «بحذر شديد»، متوقّعاً فشل الهجوم. وقال إن «معركة دونباس، التي أُعلنت وبدأت، تتواصل بحذر شديد».

طرد دبلوماسيين

أعلنت روسيا أمس، طرد 36 دبلوماسياً بلجيكياً وهولندياً، رداً على إجراء مماثل اتخذته بلجيكا وهولندا. ويشمل القرار 21 دبلوماسياً بلجيكياً، و15 دبلوماسياً هولندياً، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، وطالبتهم مغادرة روسيا في غضون أسبوعين.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها استدعت سفير لوكسمبورغ، لإبلاغه عن «احتجاجها الشديد» على طرد بلاده دبلوماسياً روسياً. وأضاف بيان الوزارة، أن روسيا «تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات رداً» على هذا الطرد «غير الودي الذي لا أساس له».

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