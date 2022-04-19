حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تؤدي اليمين الدستورية

المصدر: د ب ا

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أدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء لتبدأ في تولى مهامها.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن رئيس مجلس الشيوخ صديق سانجاراني تولى مهمة الاشراف على أداء اليمين.

وتضم الحكومة 31 وزيرا اتحاديا وثلاثة وزراء دولة وثلاثة مستشارين.

وكان البرلمان الباكستاني قد انتخب في 11 أبريل الجاري، شهباز شريف رئيسا للوزراء، بعد التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

ويشار إلى أن شهباز /70 عاما/ المتعافي من مرض السرطان، قد دخل مجال السياسية عام 1988، وشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، الأكثر اكتظاظا بالسكان وذو الأهمية السياسية الكبيرة في باكستان.

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