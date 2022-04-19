بايدن يدعو لاجتماع مع الحلفاء بشأن أوكرانيا مع تصاعد النزاع في الدونباس

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماع مع حلفاء الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض، عقب إعلان كييف أن روسيا بدأت بشن هجوم جديد للسيطرة على منطقة الدونباس الشرقية.

وصرح مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس بأن الاجتماع، الذي أُعلن عنه في جدول مواعيد بايدن، هو "جزء من تنسيقنا المنتظم مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا"، دون أن يحدد من سيشارك في هذا الاجتماع عبر الفيديو.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع سيشمل "بذل جهود لمحاسبة روسيا" على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ويأتي الاجتماع في أعقاب تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الدونباس شرق البلاد كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل، وحذرت أوكرانيا منها منذ أسابيع.

وتضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على موسكو من خلال العقوبات، إضافة الى إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية وغيرها.

وعند سؤاله الاثنين إن كان سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة قريبا ضد موسكو، أجاب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "سنواصل تصعيد عقوباتنا المالية وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد الاتحاد الروسي حتى تتراجع موسكو عن حملتها العسكرية ضد أوكرانيا".

وأضاف "لم نر هذا حتى الآن، لذلك سنواصل رفع تكاليف" الحرب على روسيا.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز