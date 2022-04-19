عسكريان ثملان يقتلان 15 شخصاً برصاص في الكونغو الديمقراطية

المصدر: البيان

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ذكر موقع "أكتواليتيه" بالكونغو الديمقراطية، أمس الاثنين، أن "عسكريين اثنين كونغوليين، يبدو أنهما في حالة سكر، قتلا 15 شخصا في حادثين، أحدهما وقع أول أمس الأحد في إقليم إيتوري، وخلف 7 قتلى، والآخر، أمس الاثنين وخلف 8 قتلى".

وأوضح الموقع أن عسكرياً أطلق النار أمس، على مسافرين على متن قارب كان يستعد للانطلاق في بحيرة تانغانيكا، متسبباً في مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

ونوه الموقع إلى أن بين الضحايا أطفال ونساء، مشيراً إلى أن أسباب لجوء العسكري لاستخدام سلاحه الناري ليس معروفاً.

وأمس الأحد، فتح عسكري النار بعد سقوطه في حالة سكر، ليخلف 7 قتلى بينهم عسكريون ومدنيون، في بلدة بامبو- مين بإقليم إيتوري.

وفي التاسع من فبراير الماضي، أطلق جندي ثمل النار وقتل ثلاثة مدنيين من بينهم امرأتين في منطقة "بيننغولي"، في بلدة بيو (مدينة بيني) في شمال كيفو (شرقي البلاد).

وذكرت الشرطة أن الجاني انتحر بعد تلك الواقعة، وذلك وفقا لموقع "أكتواليتيه" المحلي.

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