المصدر: البيان

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أثار مقطع مصور نشره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من مكتبه موجها نداء للشعب الأوكراني، الكثير من التساؤلات.

وتحدث زيلينسكي في المقطع المصور عن حبه لمواطنيه، واعداً بأنهم "سيفوزون جميعا"، وظهر في المقطع جالسا على كرسي متحرك خلف مكتبه ووجه في حال غير طبيعية بحسب ما علق الكثيرون على الفيديو.

وقال أحد المتابعين "نعم، إنه مخمور"، فيما قدم أحد المتابعين له نصيحة، قائلا "يجب أن تطيل في النوم يا فلاديمير".

فيما علق أحدهم، قائلا: "يا لها من سعادة! سيكون عارا على مثل هذا الفيديو غدا".

هل كان مخموراً؟.. مقطع فيديو لـ "زيلينسكي" من مكتبه يثير الكثير من التساؤلات (فيديو)https://t.co/vUT6aoToxU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KFyEfCONvB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 19, 2022

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