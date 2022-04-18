رجل يهاجم شرطيين بسكين في قلب لندن

المصدر: أ ف ب

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أوقفت السلطات البريطانية اليوم الإثنين رجلاً يبلغ من العمر 29 عاماً بعد أن هاجم بسكّين شرطيَّين في لندن قرب داونينغ ستريت في حادث لم يسفر عن إصابات وأكّدت الشرطة أنّ لا صلة له بالإرهاب.

وقالت شرطة سكوتلانديارد في بيان إنّ المشتبه به أوقف بتهمة محاولة القتل وحيازة سلاح.

ووقعت الحادثة قبيل الساعة التاسعة صباحًا في هورس غاردز باريد الساحة مجاورة لداونينغ ستريت مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت سكوتلانديارد إن الشرطيين استخدموا جهاز تايزر للسيطرة على المشتبه به، ووجهت نداء لتقدم شهود والافادة بأقوالهم.

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