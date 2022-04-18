روسيا تعلن طرد عدد من موظفي السفارة البلغارية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، طرد عدد من موظفي السفارة البلغارية، وذلك ردا على طرد عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك: "في 18 أبريل، تمت دعوة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا، أتاناس كريستين، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تسليمه مذكرة بالأشخاص غير المرغوب من الموظفين في السفارة البلغارية في موسكو".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الإجراء يأتي ردا على القرار الذي اتخذه الجانب البلغاري في مارس بإعلان عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا أشخاصا غير مرغوب فيهم".

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية أعلنت عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة لطرد الاتحاد الأوروبي عددا من الدبلوماسيين في البعثة الروسية لديه.

وتتواصل منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على ما أسمته عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

واعتبارًا من يوم25 مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز