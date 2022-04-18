إسبانيا تعيد "خلال أيام" فتح سفارتها في كييف

المصدر: أ ف ب

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أعلنت إسبانيا الإثنين أنّها ستعيد "خلال أيام" فتح سفارتها في كييف بعدما أغلقتها في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقابلة مع شبكة "أنتينا 3" التلفزيونية إنّه "خلال أيام سنعيد فتح سفارة إسبانيا في كييف"، مشدّداً على أنّ هذه الخطوة تمثل "دليلاً إضافياً على وقوف الحكومة الإسبانية والمجتمع الإسباني إلى جانب الشعب الأوكراني".

وكانت إسبانيا نقلت سفيرتها في كييف وطاقمها الدبلوماسي من العاصمة الأوكرانية إلى بولندا غداة بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

ويومها حذت مدريد حذو عواصم غربية عدة أغلقت سفاراتها في أوكرانيا أو نقلتها إلى غرب هذا البلد.

وأعادت فرنسا الجمعة فتح سفارتها في كييف بعدما كانت نقلتها إلى لفيف (غرب) في مطلع مارس بعيد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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