روسيا: تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية .. وكييف: لا ممرات لإجلاء المدنيين اليوم

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين تدمير مستودعات ومعدات عسكرية فى أماكن تجمع جنود بأوكرانيا.

وجاء فى بيان لوزارة الدفاع نقلته اليوم قناة"آر تي عربية":إنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" في إيزيوم، وواحدة من طراز "سو-25" في منطقة أفدييفك الليلة الماضية.

وأشار البيان"دمرت صواريخ جوية 16 منشأة عسكرية أوكرانية ليلا، بما في ذلك خمسة مواقع قيادة، ومستودع تخزين الوقود، وثلاثة مستودعات للذخيرة والأسلحة في مناطق بارفينكوفو، وجولياي بو ، وكاميشيفاخا، وزيلينوي القطب، فيليكوميخايلوفكا، ميكولايف

وأوضح البيان أنه"تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت 108 مراكز لتجمعات عسكرية، وتدمير 8 دبابات وعربات قتال مصفحة أخرى، في مناطق باشكوفو، فيسيلي وإيليتشيفكا، وأربعة مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث مناطق تمركز وتجمع عسكري بالقرب من بوباسنايا، ويامبول، وكراموتورسك".

واشار البيان إلى قيام وحدات المدفعية بمهاجمة 315 هدفا للقوات الأوكرانية، وتدمير 18 موقعا للقيادة، و 22 قطعة مدفعية، ونظام صواريخ مضادة للطائرات، بالإضافة إلى 275 معقلا ومنطقة تمركز عسكري.

وأضاف أنه "تم إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية: مقاتلتان من طراز ميج-29 في منطقة إيزيوم وواحدة من طراز سو-25 في منطقة أفدييفكا، كما تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار أوكرانية".

إلى ذلك، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن أوكرانيا وروسيا فشلتا في الاتفاق حول القوافل الإنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من الحرب لليوم الثاني.

وذكرت فيريشتشوك على تطبيق تيليجرام "لأسباب أمنية، تقرر عدم فتح ممرات إنسانية اليوم".

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