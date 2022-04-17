زيلينسكي يدعو بايدن إلى زيارة أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن إلى زيارة أوكرانيا.

وفي مقابلة أجرتها معه محطة "سي إن إن" بالإنجليزية وبثتها اليوم الأحد، قال زيلينسكي: "أظن أنه زعيم الولايات المتحدة وأنه يتعين عليه لهذا السبب أن يأتي ليرى".

في الوقت نفسه، قال زيلينسكي إن الزيارة هي بالطبع قرار بايدن وتعتمد على الموقف الأمني، وأضاف أنه يتوقع أن بايدن سيأتي.

كان بايدن أعلن مؤخرا أنه يفكر في إرسال ممثل رفيع المستوى إلى أوكرانيا لإجراء محادثات وذلك بعد الزيارات السياسية رفيعة المستوى التي جرت في كييف.

كانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن الحكومة الأمريكية تفكر في إرسال وزير الدفاع لويد اوستين أو وزير الخارجية انتوني بلينكن إلى أوكرانيا، ورأت هذه التقارير أن من غير المرجح أن يسافر بايدن شخصيا إلى أوكرانيا.

وفي إشارة إلى المساعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة، قال زيلينسكي إن هذه المساعدات لن تكون كافية أبدا، وأفادت الترجمة الإنجليزية بأن زيلينسكي قال إن من غير الممكن أن تكون هذه المساعدات كافية مشيرا إلى أن أوكرانيا لا تزال تحتاج إلى أكثر مما لديها الآن.

كانت الولايات المتحدة وعدت مؤخرا بإمداد أوكرانيا بأسلحة وذخيرة إضافية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار.

بذلك تكون الولايات المتحدة قدمت أو تعهدت بتقديم أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 5ر2 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية في أواخر فبراير الماضي.

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