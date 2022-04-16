روسيا تنشر فيديو لناجين من حادثة غرق الطراد موسكفا

المصدر: ا ف ب

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نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصوّرا يظهر، بحسب ما قالت، لقاء بين قائد البحرية وناجين من حادثة غرق الطرّاد "موسكفا" في البحر الأسود.

ويظهر في هذا الشريط الذي يمتدّ على حوالي ثلاثين ثانية رجال يرتدون زيّ البحرية مصطفين في وضعية الاستعداد قبالة قائد القوّات البحرية نيكولاي إييفمينوف.

وجاء في بيان موجز صادر عن الوزارة أن "رئيس الأركان البحرية الأميرال نيكولاي إييفمينوف وقائد الأسطول في البحر الأسود التقيا طاقم الطرّاد موسكفا في سيباستوبول"، في شبه جزيرة القرم.

وأبلغ الأميرال "طاقم الطرّاد بأن الضبّاط والمؤهّلين والبحّارة سيستمرّون في الخدمة في صفوف البحرية".

وهي التسجيلات الأولى التي تظهر أعضاء يقال إنهم من طاقم "موسكفا" بعد غرق السفينة الخميس.

وتؤكّد روسيا أن سفينة القيادة البحرية هذه التابعة لأسطول البحر الأسود غرقت إثر حريق ناجم عن انفجار ذخائر، في حين تقول أوكرانيا من جهتها إنها أغرقتها بضربات صاروخية.

وأعلنت روسيا عن إجلاء الطاقم قبل الحادث من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا.

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