روسيا تعلن إسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة (أرتي بالعربي) الروسية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي مساء اليوم: بأن " الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

ولم يعلق الجانب الأوكراني بعد على هذا الإعلان الروسي.

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