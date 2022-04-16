روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن إدراج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بن والاس، وعشرة آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين في القائمة السوداء.

وقالت الخارجية الروسية إنها حظرت دخولهم إلى أراضي البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوة اتُخذت "نظرا للتصرف المعادي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار".

وأشارت إلى أنها ستوسع القائمة قريبا.

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