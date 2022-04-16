روسيا تقصف مصنع عربات مدرعة ومنشأة تصليح عسكرية في أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها استهدفت مصنعا للمعدات العسكرية في كييف ومنشأة تصليح عسكرية في مدينة ميكولايف، غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان على تطبيق تلغرام، إن الضربات نُفذت بأسلحة جو - أرض بعيدة المدى وعالية الدقة.

ونقلت إنترفاكس عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا أسقطت أيضا طائرة أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم في خاركيف أوبلاست بشرق أوكرانيا.

وكتب رئيس البلدية "صباح اليوم (السبت) تعرضت كييف للقصف. دوت انفجارات في منطقة دارنيتسكي في ضواحي المدينة"، مؤكدا أن "رجال إنقاذ وأطباء يعملون حاليا في الموقع".

ودعا كليتشكو مجددا السكان الذين غادروا المدينة إلى عدم العودة إليها، بل البقاء في "مكان آمن".

وكان قصف روسي استهدف الجمعة في منطقة كييف مصنعا لإنتاج صواريخ نبتون التي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب الطراد الروسي "موسكفا".

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