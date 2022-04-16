الهند تستلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400" الروسية

المصدر: البيان

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أفادت صحيفة عن وصول مجموعة أخرى من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية إلى الهند.

وذكرت "إنديا توداي"، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن مجموعة من منظومات "إس-400" وصلت إلى الهند بطريق الجو والبحر. وقد تم نشرها في أماكن محددة.

وأضاف المصدر أن الهند تستلم ما يصل إليها من دون تأخير وتعويق.

وتعاقدت الهند على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية مقدارها 5.43 مليار دولار من روسيا في أكتوبر 2018.

وكانت دولتان أجنبيتان أخريان هما الصين وتركيا، قد اشتريتا منظومات الدفاع الجوي من الطراز ذاته من روسيا.

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