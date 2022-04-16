ملف دبلوماسي يكشف كيفية انضمام الكوريتين المتزامن للأمم المتحدة في 1991

المصدر: يونهاب

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أظهر ملف دبلوماسي رفعت عنه السرية أمس الجمعة أن كوريا الجنوبية انخرطت في دبلوماسية وراء الكواليس مع الاتحاد السوفيتي والصين في العام 1991 لإقناعهما بعدم معارضة خطتها للانضمام إلى الأمم المتحدة مع كوريا الشمالية في آن واحد.

وفشلت محاولة كوريا الجنوبية للحصول على عضوية الأمم المتحدة منذ نهاية الحرب الكورية 1950-1953، حيث مارس الاتحاد السوفيتي والصين، الحليفان التقليديان لكوريا الشمالية، حق النقض في مجلس الأمن الدولي عدة مرات وسط تنافس الحرب الباردة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، شهدت مساعيها الدبلوماسية الفاشلة بصيص أمل من النظام الجيوسياسي المتغيّر في بداية التسعينيات.

وغير الاتحاد السوفيتي موقفه بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية في سبتمبر 1990. وما زالت الصين تصر على اتفاقية بين الكوريتين كشرط مسبق.

وفي ظل هذه الظروف، تواصل دبلوماسيو سيئول مع نظرائهم الروس على أمل استخدام نفوذهم لدفع الصين وكوريا الشمالية.

وناقش نائب وزير الخارجية السوفيتي إيغور روجاتشيف القضية مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين في سيئول في يناير 1991، وقدم دعم حكومته لعضوية سيئول في الأمم المتحدة إلى المسؤولين الصينيين، وفقًا للوثائق.

وأظهرت برقية دبلوماسية أرسلتها سفارة كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية أن "روجاتشيف ضغط على الصين كي لا تثير عقبة".

وأظهرت وثائق أخرى أن حكومة سيئول حاولت أيضًا إقناع بكين عبر دول أخرى من المقرر أن تعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الصين في العام، بما في ذلك باكستان وتايلاند.

وأشار المسؤولون الصينيون في وقت لاحق إلى أنهم لن يعارضوا عضوية كوريا الجنوبية وقدموا إشارة إلى بيونغ يانغ.

وقدمت كوريا الشمالية طلبًا لعضوية الأمم المتحدة في يوليو 1991، وحذت كوريا الجنوبية حذوها في الشهر التالي.

وفي 19 سبتمبر 1991، اعترفت الجمعية العامة السادسة والأربعون للأمم المتحدة بالإجماع بالكوريتين، مما يعني أن الدولتين المنقسمتين اعترفتا ببعضهما البعض على المسرح العالمي.

ولا تزال الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب، حيث انتهت الحرب الكورية بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

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