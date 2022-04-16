عشرة قتلى و35 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 35 آخرين في قصف روسي على منطقة سكنية في مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا.

وكان حاكم خاركيف أعلن أمس الجمعة حصيلة أولية للضحايا بلغت سبعة قتلى و34 جريحا في القصف الروسي على المنطقة السكنية.

وقال أوليغ سينغوبوف عبر تلغرام "أطلق المحتلون النار على أحد الأحياء السكنية في مدينة خاركيف. لسوء الحظ أصيب 34 شخصا بينهم ثلاثة أطفال. وقتل سبعة أشخاص بينهم طفل يبلغ سبعة أشهر".

وأضاف ساخرا أن "الجيش الثاني في العالم (الجيش الروسي) تبيّن أنه لا يمكنه سوى قتال السكان المدنيين"، داعيا المواطنين لعدم الخروج إلى الشوارع ما لم يكن ذلك ضروريا.

وأمس الجمعة أيضا، قتل سبعة مدنيين وأصيب 27 آخرون في إطلاق نار روسي على حافلات إجلاء في منطقة خاركيف، بحسب النيابة العامة الأوكرانية.

وأعلن سينغوبوف أول امس الخميس أن أكثر من 500 مدني قتِلوا في هذه المنطقة المتاخمة لروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

كانت خاركيف قبل الحرب ثاني مدينة في أوكرانيا مع نحو 1,5 مليون ساكن، وشهدت قتالا عنيفا لأيام عدة في بداية العملية العسكريةلكنها ظلت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

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