واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية لنيجيريا بقيمة مليار دولار

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب ورويترز

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، أول من أمس، على صفقة كبيرة لبيع مروحيات هجومية لنيجيريا مقابل نحو مليار دولار. وتقدر قيمة 12 مروحية هجومية من طراز «إيه اتش-1 زد» وما يرتبط بها من معدات عسكرية بينها أنظمة توجيه ورؤية ليلية وكذلك دعم التدريب، بنحو 997 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن المروحيات تتيح «تجهيز نيجيريا بشكل أفضل... لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين الآخرين». وأضافت في بيان أن الصفقة «تشكل مساهمة كبيرة في الأهداف الأمنية للولايات المتحدة ونيجيريا، الشريك الاستراتيجي في أفريقيا جنوب الصحراء».

إضافة إلى قدرات إطلاق النار جو-أرض، يمكن أيضاً استخدام هذه المروحيات الهجومية خلال مهام الاستطلاع والمرافقة، وفق ما تورد الشركة المصنعة الأمريكية «بيل تيكسترون» على موقعها الإلكتروني.

وكانت لجنتا الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب قد علقتا بيع 12 طائرة هليكوبتر هجومية كوبرا إيه.إتش-1زد للدولة الأفريقية.

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