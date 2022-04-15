استنفار أوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية

المصدر: عواصم-وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد ارتفاع وتيرة خروج قوارب الهجرة غير الشرعية في الآونة الأخيرة، أعلنت إيطاليا والمفوضية الأوروبية عن زيارة مرتقبة لليبيا.

تلك الزيارة ستقوم بها، وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، والمفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون، لمكافحة الهجرة لوقف تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقالت لامورغيزي، في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي، الليلة الماضية، إن ليبيا وتونس هما اليوم الدولتان الرئيسيتان التي نشأت منهما تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت أنها اتفقت مع مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي جوهانسون على القيام بزيارة مشتركة قريباً في مايو أيضاً لتنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

تلك الزيارة، قالت عنها وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، إنها ستكون قبل شهر من استضافة بلادها لقمة لدول البحر المتوسط في يونيو المقبل حول قضايا الهجرة.

وقالت لامورغيزي، إن هناك رؤية استراتيجية لقضية الهجرة لا تقتصر على البعد الوطني وحده، مشيرة إلى أن وزراء الدول المتوسطية الخمس الأكثر تعرضاً لضغط الهجرة سيأتون إلى إيطاليا في 3 يونيو المقبل، لمواصلة الحوار الهادف إلى تعريف المشترك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز