أكثر من خمسة ملايين شخص فروا من أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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فرّ أكثر من خمسة ملايين شخص من أوكرانيا، من بينهم 4,8 ملايين أوكراني، بعد 51 يوماً على بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأحصت المفوضية 4,796,245 لاجئا أوكرانيا حتى الجمعة بزيادة 59774 شخصا عن آخر حصيلة نشرت الخميس.

وفر نحو 215 ألف شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

تشكل النساء والأطفال نحو 90 % من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,1 ملايين، بحسب آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 ابريل.

واضطر نحو 12 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة أو سعيا الى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.

قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا يبلغ أكثر من 37 مليونا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف ولا تشمل شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا في العام 2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.

بولندا تستقبل أكبر عدد من اللاجئين

منذ 24 فبراير دخل أكثر من 2,7 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا وفقاً لإحصاءات المفوضية لغاية 14 ابريل.

ويكمل عدد كبير منهم طريقه إلى دول أوروبية أخرى.

وقبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل نحو 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل.

رومانيا

أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن 726,857 شخصا دخلوا إلى رومانيا، بحلول 14 نيسان/ابريل، ووصل جزء كبير منهم عبر مولدافيا ثم تابعوا رحلتهم إلى بلدان أخرى.

روسيا

بلغ عدد من لجأوا إلى روسيا حوالي 484,725 شخصاً حتى 14 أبريل.

وذكرت مفوضية اللاجئين أيضاً انه بين 18 و23 فبراير، عبر 105 آلاف شخص من الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا) إلى روسيا.

المجر

استقبلت المجر 447,053 أوكرانياً بحلول 14 ابريل وفقاً لأرقام مفوضية اللاجئين.

مولدوفيا

استقبلت مولدوفيا الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة وهي من الأفقر في أوروبا ولكن الأقرب إلى ميناء أوديسا الأوكراني 419,499 لاجئا، وفقاً لإحصاءات مفوضية اللاجئين.

وتشجع المفوضية الأوروبية اللاجئين الأوكرانيين على مواصلة رحلتهم للاستقرار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر قدرة على تحمل العبء المالي.

سلوفاكيا

دخل 329,597 أوكرانيا إلى سلوفاكيا، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حتى 14 نيسان/ابريل.

بيلاروس

استقبلت بيلاروس 22827 شخصاً، بحلول 14 ابريل.

طريقة التعداد

توضح مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه بالنسبة إلى البلدان المتاخمة لأوكرانيا والتي تعد جزءا من منطقة شنغن (المجر وبولندا وسلوفاكيا)، فإن الأرقام التي قدمها المفوض السامي هي لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا البلاد.

وتقدر المفوضية أن "عددا كبيرا من الناس واصلوا طريقهم إلى دول أخرى".

إلى ذلك، تشير إلى أنها لا تحتسب الأشخاص من البلدان المجاورة الذين يغادرون أوكرانيا للعودة إلى بلدانهم.

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