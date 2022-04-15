بايدن مستعد للذهاب إلى أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداده للذهاب إلى أوكرانيا.

وصرح بايدن، أمس، بأنه يفكر في إرسال مسؤولين أمريكيين كبار إلى أوكرانيا، فيما سيكون بحال حصوله دعماً كبيراً لكييف.

ورداً على سؤال إن كان سيرسل مسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا، أجاب بايدن: "نحن بصدد اتخاذ هذا القرار الآن"، دون أن يحدد هوية المسؤولين.

وفي مقابلة قصيرة مع أحد المراسلين، بدا بايدن كأنه يشير إلى استعداده لزيارة كييف شخصياً.

وعندما سئل إذا كان مستعداً للذهاب، أجاب: "نعم"، برغم استبعاد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي هذه الفرضية الاثنين الماضي.

ويحتمل أن يكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن في عداد المسؤولين الأمريكيين الذين سيزورون كييف.

وامتنع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن التعليق على الأمر.

وأعلن بايدن، أول من أمس، حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تتطلع إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية مع استعداد كييف لتصعيد الهجوم الروسي في منطقة دونباس الشرقية.

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