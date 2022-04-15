أزمة أوكرانيا.. نافذة الأمل لا تزال مفتوحة

المصدر: دبي، عواصم - أمجد عرار، وكالات

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رغم استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ورغم مواصلة الدول الغربية حرب العقوبات على روسيا، تبقى نافذة الدبلوماسية ومحاولات الوساطة مفتوحة بغية التوصل إلى حل للأزمة. وبعد تأكيد المستشار النمساوي كارل نيهامر، الذي زار كييف وموسكو خلال هذا الأسبوع، أنه لا تزال هناك إمكانية لنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كلف الاتحاد البرلماني الدولي نوسيفيوي مابيزا-نكاكولا، رئيسة الجمعية الوطنية بجنوب أفريقيا، بمهمة وساطة.

فيما أكد تحالف بريكس دعمه للحوار بين موسكو وكييف. ميخائيلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني وعضو الوفد المفاوض مع روسيا قال أمس، إن بلاده تريد أكبر عدد ممكن من الدول للقيام بدور الضامن الأمني. وأضاف في تصريحات تلفزيونية: إن روسيا لا تريد زيادة عدد الدول الضامنة لأي اتفاق مستقبلي. وعين الاتحاد البرلماني الدولي مابيزا-نكاكولا، ضمن فريق العمل التابع له للتوسط في الأزمة.

«بريكس» تدعم

دول بريكس عبّرت عن دعمها للحوار بين روسيا وأوكرانيا. وخلال اجتماع لمبعوثي التحالف الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، عقد الثلاثاء والأربعاء عبر دائرة الفيديو، أكد التحالف دعمه الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول، كما نقلت وكالة «شانخوا» الصينية للأنباء.

في فيينا، أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر أنه لا تزال هناك إمكانية، وإن كانت ضئيلة، لنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعدما التقى قادة البلدين خلال الأيام الماضية. وقال لوكالتي الأنباء الألمانية والصحافة النمساوية إن نافذة الأمل في نجاح المفاوضات لم تغلق تماماً.

ممرات إنسانية

ميدانياً، قالت الحكومة الأوكرانية إنه تم فتح تسعة ممرات في منطقتي لوغانسك ودونيتسك لتمكين المدنيين من الخروج. وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك إنه تم فتح ممر للسيارات الخاصة للخروج من مدينة ماريوبول إلى زاباروجيا. كما تم فتح ثمانية ممرات في منطقة لوغانسك تؤدي إلى مدينة باخموت. وأعلن الجيش الروسي، أمس، أنه سيطر بشكل كامل على ميناء ماريوبول التجاري البحري، لكن عمدة ماريوبول فاديم بويتشينكو نفى ذلك.

لقاء مرهون

أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يرفض مقابلة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حيث المبدأ، مضيفاً: «لكن ذلك يحتاج إلى أن تكون هناك وثيقة جاهزة». وأوضح بيسكوف، في تصريح صحفي، أن بوتين «لم يرفض أبداً لقاء زيلينسكي»، مشيراً إلى أن اللقاء يحتاج إلى تهيئة الظروف وأهمها إعداد نص الوثيقة لهذا الغرض.

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