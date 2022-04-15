استطلاع يرجح فوز ماكرون على لوبان في جولة الإعادة للانتخابات الفرنسية

المصدر: (باريس - وكالات)

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توقع استطلاع رأي نشر أمس، فوز الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية في فرنسا، بفارق 10 نقاط كاملة عن منافسته.

الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيبسوس، ونشرته على موقعها الإلكتروني، توقع حصول ماكرون على 55 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة 24 أبريل الجاري. فيما أظهر الاستطلاع حصد مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، على 45 في المئة من الأصوات.

وأجرت المؤسسة الاستطلاع، خلال الأيام الأخيرة، على عينة تمثيلية تبلغ 1692 ناخباً، بهامش خطأ بين 0.7 و2.4 في المئة. وتوقع الاستطلاع ذاته، نسبة مشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تبلغ 72 في المئة.

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