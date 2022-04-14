جيش باكستان يرفض نظرية المؤامرة

المصدر: إسلام أباد - رويترز

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رفض الجيش الباكستاني، أمس، اتهامات رئيس الوزراء المخلوع عمران خان بأن الولايات المتحدة تآمرت للإطاحة به عن طريق تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه.

واتهم خان، البالغ من العمر 69 عاماً، الذي قاد الدولة المسلحة نووياً في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة لثلاثة أعوام ونصف العام، واشنطن بدعم الإطاحة به لأنه زار موسكو ضد رغبة الولايات المتحدة. وتنفي واشنطن الاتهام.

والتقى خان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، وهو نفس اليوم الذي بدأت فيه القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وسد خان الطريق في البداية أمام تحرك حجب الثقة، قائلاً: إن مجموعة من القادة المدنيين والعسكريين ولجنة الأمن القومي أيدوا المؤامرة المزعومة. ونفى اللواء بابار افتخار المتحدث باسم الجيش ذلك.

وصوّت مجلس النواب الباكستاني في النهاية مؤيداً عزل خان الأحد، فيما دعا وزير الإعلام السابق في حكومة خان، فؤاد تشودري، إلى تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الاتهام بأن الولايات المتحدة تآمرت للإطاحة بخان.

تهنئة أمريكية

وهنأت الولايات المتحدة الأربعاء شهباز شريف لاختياره رئيساً لوزراء باكستان، فيما أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى «قيمة» العلاقة بين الدولتين. والنبرة الدافئة لبيان بلينكن تشير فيما يبدو إلى رغبة لإصلاح العلاقات التي تضررت نتيجة لخطاب رئيس الوزراء السابق المعادي للولايات المتحدة واتهاماته بأن واشنطن هي التي دبرت الإطاحة به.

وقال محللون، إنهم يتوقعون أن يبقى شريف، وهو شقيق نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، مشغولاً بالقضايا الداخلية الملحة، مع السعي بشكل خاص لاحتواء أزمة اقتصادية خطيرة. وقال شريف أمس، إن اقتصاد البلاد عانى من الركود في عهد عمران خان، في تصريحات تنبئ بخصومة شرسة قد تستمر لأشهر بين معسكري الزعيمين وصولاً إلى الانتخابات.

تنمية وإصلاح

ولم ينتهِ شريف بعد من تشكيل حكومته، لكنه دعا إلى «الإسراع» في تنفيذ مشاريع التنمية وإصلاح اقتصاد البلاد. وتفقّد أمس، مشروعاً لبناء محطة مترو في روالبندي وأبدى استياءه إزاء بطء تنفيذ مخططات إنماء البنى التحتية. وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء «القطاعات الاقتصادية كلّها تقريباً بقيت راكدة في عهد عمران خان».

وجاءت الزيارة التفقدية التي أجراها شريف صباحاً غداة تجمّع حاشد مؤيّد لخان نظّمه الأخير ليلاً في بيشاور. والأربعاء قال خان إنه سينظّم مرّتين في الأسبوع تجمّعات في مختلف أنحاء البلاد إلى أن يتم تحديد موعد للانتخابات.

ودعا بطل الكريكيت السابق السكان إلى الاستعداد قائلاً: «سأنزل معكم إلى الشوارع في كل مدينة وسأستمر في ذلك لإجبارهم على تنظيم انتخابات».

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