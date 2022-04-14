أوكرانيا تعلن عن تفاصيل رابع عملية تبادل أسرى مع روسيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أوكرانيا الانتهاء من عملية تبادل أسرى أخرى مع روسيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك اليوم الخميس، عبر قناة تليغرام الإخبارية "تمت مبادلة خمسة ضباط و17 جنديا". بالإضافة إلى ذلك، جرى تسليم ثمانية مدنيين بينهم امرأة إلى أوكرانيا.

ولم تكشف عن عدد الروس الذين تم تسليمهم في المقابل.

ووفقا لفيريشوك، كان هذا التبادل للأسرى هو الرابع منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل سبعة أسابيع.

ولم تعط روسيا أي تفاصيل حتى الآن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز